बिहार की राजधानी पटना में एक कोर्ट में धमाके की सूचना मिल रही है. शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक सिविल अदालत में एक हल्का धमाका हुआ. जिसमें एक कॉन्स्टेबल घायल हो गया. मामले की जानकारी देते हुए पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि धमाके में ASI कदम कुंवर मदन सिंह का दाया हाथ जख्मी हो गया है. ये भी जानकारी सामने आई है कि कुछ दिनों पहले ही पटना यूनिवर्सिटी के पटेल होस्टल से गन पाउडर बरामद हुआ था.Also Read - धार्मिक यात्रा: ये हैं बिहार के प्रसिद्ध मंदिर, जहां दूर-दूर से आते हैं श्रद्धालु, जानिए इनके बारे में

Patna, Bihar | ASI Kadam Kuwan Madan Singh's right hand injured. However, no other injured persons reported: SSP Patna, Manavjit Singh Dhillon

— ANI (@ANI) July 1, 2022