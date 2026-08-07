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Patna Violence: पटना में युवक की मौत के बाद हिंसा, NH-30 पर लगा लंबा जाम, पुलिस की 3 जीप फूंकी

पटना में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद हिंसा भड़क गई. भीड़ ने बस और तीन पुलिस जीप को आग के हवाले कर दिया. पुलिस ने स्थिति को काबू में करते हुए उपद्रवियों की पहचान शुरू कर दी है.

Written by: Gargi Santosh
Published: August 7, 2026, 3:44 PM IST
Patna Violence: पटना में युवक की मौत के बाद हिंसा, NH-30 पर लगा लंबा जाम, पुलिस की 3 जीप फूंकी
ASP राज किशोर सिंह ने कहा कि युवक सड़क पार कर रहा था, तभी एक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से हादसा हुआ. (Photo from ANI Video)
  • पटना सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद प्रदर्शन भड़क गया
  • भीड़ ने गुस्से में बस समेत तीन पुलिस जीप में आग लगा दी और पथराव किया
  • प्रदर्शनकारियों ने NH-30 जाम कर यातायात प्रभावित कर दिया
  • पुलिस ने स्थिति को काबू में बताते हुए उपद्रवियों की पहचान शुरू कर दी

Bihar News: बिहार की राजधानी पटना में जीरो माइल इलाके के पास हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे के बाद माहौल बिगड़ गया. न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक, अगमकुआं थाना क्षेत्र के पहाड़ी पंप हाउस के पास तेज रफ्तार बस की टक्कर से मनीष कुमार नाम के युवक की मौत हो गई. हादसे के बाद बस चालक फरार हो गया. युवक की मौत से नाराज परिवार वाले और बड़ी संख्या स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. देखते ही देखते लोगों ने NH-30 को जाम कर दिया, टायर जलाए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि इलाके में लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा.

पुलिस की गाड़ियां फूंकी, पथराव भी हुआ

प्रदर्शन के दौरान गुस्साई भीड़ ने हादसे में शामिल बस को आग लगा दी. इसके बाद, तीन पुलिस जीप को भी आग के हवाले कर दिया. कई जगहों पर पथराव की घटनाएं भी सामने आईं. सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची और हालात संभालने की कोशिश की. इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भी झड़प हुई. रिपोर्ट्स के अनुसार, घटनास्थल पर कवरेज कर रहे कुछ पत्रकारों के साथ भी मारपीट की गई.

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पुलिस के कंट्रोल में कानून-व्यवस्था

पटना सिटी के SDM सत्यम सहाय ने बताया कि सड़क हादसे के बाद शव रखकर सड़क जाम किया गया और इसी दौरान हिंसा हुई. अब शव को सड़क से हटाकर यातायात बहाल कर दिया गया है. वहीं, ASP राज किशोर सिंह ने कहा कि युवक सड़क पार कर रहा था, तभी एक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से हादसा हुआ. उन्होंने बताया कि फिलहाल कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है. पुलिस ने हादसे और हिंसा दोनों मामलों में जांच शुरू कर दी है. सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल वीडियो और अन्य सबूतों के आधार पर उन लोगों की पहचान की जा रही है जिन्होंने बस, पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचाया. दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

तेजस्वी यादव ने NDA सरकार पर साधा निशाना

इस घटना से बिहार की कानून-व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने राज्य में कानून-व्यवस्था बिगड़ने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि बिहार में हत्या, लूट, दुष्कर्म और अन्य अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार एक्शन नहीं ले रही है. तेजस्वी ने एनडीए सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया. उन्होंने हाल ही में अपहरण और हत्या के शिकार बने बंटी यादव की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग की. साथ ही बच्चों की पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने को भी कहा.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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