नई दिल्‍ली: बिहार के हजारों छात्रा राजस्‍थान के कोटा में कोचिंगों में पढ़ने गए छात्र कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लागू लॉकडॉउन में फंसे हुए हैं. मंगलवार को इन छात्रों को कोटो से वापस लाने और उनके घरों में पहुंचाने की मांग को लेकर पटना यूनिवर्सिटी के कई छात्रों ने नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया. पुलिस ने यूनिवर्सिटी के गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों को हटा दिया है.

पटना यूनिवर्सिटी के ये छात्र हाथों में तख्तियां लिए हुए कोटो से छात्रों को वापस लाने की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे, तभी यहां पहुंची पुलिस ने उन्‍‍‍‍‍हें प‍टना विश्‍वविद्यालय के गेट से हटा दिया. इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

Bihar: Police removed the students of Patna University who were staging a protest outside the gate of the University against state Government, demanding to bring back students stranded in Kota, Rajasthan. Police personnel were deployed in the area. pic.twitter.com/ndGz8E1Fk6

— ANI (@ANI) April 28, 2020