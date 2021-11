Petrol Diesel Price Latest News: पेट्रोल और डीजल की कीमतें गुरुवार यानी दिवाली के दिन से 10 रुपये तक कम हो जाएंगी. दिवाली की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी की घोषणा की. पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क गुरुवार से क्रमशः 5 रुपये और 10 रुपये कम किया जाएगा. केंद्र सरकार की तरफ से की गई कटौती के बाद बिहार की नीतीश सरकार ने भी थोड़ी राहत दे दी.Also Read - Petrol Diesel Price Cut: दिवाली पर मोदी सरकार का तोहफा! पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 10 रुपये तक की कटौती

नीतीश कुमार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर वैट घटा दिया है. बिहार में पेट्रोल पर 1 रुपया 30 पैसा और डीजल पर 1 रुपया 90 पैसे की राहत दी गई है. केंद्र सरकार और नीतीश सरकार की तरफ तरफ की गई कटौती के बाद बिहार के लोगों को पेट्रोल पर 6.30 रुपये और डीजल 11.90 रुपये सस्ता मिलेगा. बिहार सरकार के फैसले की जानकारी पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर दी.

In Bihar there will be further reduction of state VAT by 1.30 Rs.on Petrol and 1.90 Rs .on Diesel apart from Rs5 & 10 Rs reduction on excise duty .Effectively Petrol will be cheaper by Rs.6.30 & Diesel by 11.90 in Bihar.@ABPNews @ANI @ZeeBiharNews @News18Bihar

— Sushil Kumar Modi (@SushilModi) November 3, 2021