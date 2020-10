Bihar Assembly Election 2020: प्लुरल्स पार्टी (Plurals Party) की प्रमुख और पार्टी की सीएम कैंडिडेट पुष्पम प्रिया चौधरी (Pushpam Priya Choudhary) को पटना पुलिस ने मंगलवार की शाम को हिरासत में ले लिया. पटना पुलिस ने पुष्पम को इनकम टैक्स चौराहे पर उस समय हिरासत में लिया, जब वह अपने समर्थकों के साथ राज्यपाल से मिलने जा रही थीं. Also Read - Bihar Phase 1 Polls: वोटिंग के बीच औरंगाबाद में नक्सलियों की साजिश नाकाम, दो IED बरामद

पटना पुलिस का कहना है कि पुष्पम प्रिया चौधरी को प्रतिबंधित इलाके में जाने की अनुमति नहीं थी, उसके बावजूद वह बिना किसी अधिकारी को बताएऔर नियमों के विरुद्ध उस इलाके में जा रही थीं. इसी दौरान इनकम टैक्स चौराहे पर कोतवाली एसएचओ के साथ पुष्पम प्रिया चौधरी की जमकर नोकझोंक भी हुई और फिर उन्हें हिरासत में ले लिया गया.

ये थी वजह

दरअसल, पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी प्लुरल्स के वैशाली से उम्मीदवार की जमकर पिटाई हुई, जिसमें आरोप है कि इस मामले में पुलिस-प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है. इन्हीं बातों को लेकर पुष्पम प्रिया चौधरी अपनी पार्टी के कुछ नेताओं के साथ राज्यपाल से मिलना चाह रही थीं. वह राज्यपाल से अनुरोध करना चाह रही थीं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा कर चुनाव कराया जाए.

पुलिस के मुताबिक, चुनाव की वजह से यह इलाका प्रतिबंधित जोन में है. ऐसे में बिना इजाजत के प्रतिबंधित इलाके में किसी का प्रवेश वर्जित है. पुष्‍पम प्रिया ने इसका उल्‍लंघन किया, इसीलिए पुलिस ने तत्काल उनको हिरासत में लिया.

पुष्पम ने ट्वीट कर नीतीश कुमार को दी चुनौती

इसके बाद पुष्पम ने ट्वीट कर सीएम नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए लिखा , नीतीशजी, पिछले पांच घंटों से आपने मुझे अपनी पुलिस और प्रशासन के माध्यम से परेशान किया आपने, मैं ये दिन याद रखूंगी.

For the last 5 hours you harassed me through your police and administration. Remember this day @NitishKumar. I am coming for you. God bless you!

— Pushpam Priya Choudhary (@pushpampc13) October 27, 2020