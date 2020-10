Bihar Assembly Election 2020: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सासाराम में आयोजित रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोजपुरी में अपना संबोधन शुरू किया. पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरूआत भोजपुरी से की, उन्होंने कहा कि ई भूमि के नमन कर तानी. भारत के सम्मान बा बिहार, भारत के स्वाभिमान बा बिहार, भारत के संस्कार बा बिहार, संपूर्ण क्रांति के शंखनाद बा बिहार, आत्मनिर्भर भारत के परचम बा बिहार. Also Read - बिहार चुनाव में 'कोरोना वैक्सीन' से बवाल: शिवसेना ने कहा-हद है, तुम मुझे वोट दो..... देखें VIDEO

पीएम ने रामविलास पासवान-रघुवंश बाबू को दी श्रद्धांजलि

मेरे करीबी मित्र और गरीबों, दलितों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले और आखिरी समय तक मेरे साथ रहने वाले राम विलास पासवान जी को मैं श्रद्धाजंलि अर्पित करता हूं. बाबू रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने भी गरीबों के उत्थान के लिए निरंतर काम किया, वो भी अब हमारे बीच नहीं हैं, मैं उन्हें भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं.

फिर से बिहार में बनने जा रही है नीतीश की सरकार

पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के लोगों ने मन बना लिया है, ठान लिया है कि जिनका इतिहास बिहार को बीमारू बनाने का है, उन्हें आसपास भी नहीं फटकने देंगे. जितने सर्वे हो रहे हैं, जितनी रिपोर्ट आ रही है, सभी में ये ही आ रहा है. बिहार में फिर एक बार, NDA सरकार बनने जा रही है, नीतीश की ही सरकार बनने जा रही है.

When I as Gujarat CM & Nitish Ji attended UPA’s central meetings, Nitish Ji always told them – don’t stall Bihar’s development. But for 10 yrs, those who were defeated in Bihar were angry, they influenced Centre & ensured Nitish ji cannot work. They wasted Bihar’s 10 yrs: PM Modi pic.twitter.com/F6yHFCfDTR

