नई दिल्ली: नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने आज सातवीं बार सीएम पद की शपथ ली है. एनडीए और बीजेपी से जुड़े कई बड़े नेताओं ने उन्हें बधाई दी है. इसी क्रम में पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने नीतीश कुमार को एक बार फिर बिहार का सीएम बनने पर बधाई दी है. पीएम नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के साथ ही उन लोगों को भी बधाई दी, जिन्हें आज मंत्री बनाया गया है.

पीएम नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को बधाई देते हुए कहा कि एनडीए (NDA) परिवार बिहार के विकास के लिए साथ में मिलकर काम करेगा. मैं ये सुनिश्चित करता हूं कि बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा हर संभव मदद की जाएगी. बिहार सरकार का सपोर्ट किया जायेगा.

Congratulations to Nitish Kumar on taking oath as Bihar's CM. I also congratulate all those who took oath as Ministers in Bihar Government. NDA family will work together for progress of Bihar. I assure all possible support from Centre for the welfare of Bihar: PM Modi (File pic) pic.twitter.com/ckx4wY5fv6

