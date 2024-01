Nitish Kumar को लेकर 'PK' ने की भविष्यवाणी, कहा- 'लिखकर रख लीजिए अगले चुनाव से पहले ही वह...' | VIDEO

Bihar News: जनता दल यूनाइटेड प्रमुख नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने रविवार को रिकॉर्ड 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार के अलावा 8 विधायकों को भी राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने मंत्र पद की शपथ दिलाई. बिहार में इस बार दो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं और दोनों BJP कोटे से हैं. विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी बिहार के नए डिप्टी सीएम हैं. इन सबके बीच बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) का भी बयान आया है.

‘जन सुराज’ यात्रा निकाल रहे प्रशांत किशोर से बिहार के बेगूसराय में जब नीतीश कुमार को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ‘मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते हैं. उनकी राजनीति का यह एक हिस्सा बन गया है. वह ‘पलटूमार’ हैं, लेकिन इससे यह भी साबित हो गया है कि न केवल नीतीश कुमार, बल्कि BJP और हर दूसरा नेता भी ‘पलटूमार’ है. उनके (BJP) सदस्य जो थे पहले उन पर कई मुद्दों पर आरोप लगाते थे, आज उनका स्वागत कर रहे हैं…’

#WATCH | Begusarai: On On JDU Chief Nitish Kumar resigning as the CM of Bihar and JD(U)-BJP alliance, Prashant Kishor, Poll Strategist says, “I have been saying this since starting that Nitish Kumar can swap anytime. This has become a part of his politics… He is a ‘paltumaar’.… pic.twitter.com/V7LR9rcJ71

— ANI (@ANI) January 28, 2024