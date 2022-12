प्रशांत किशोर बोले-नीतीश का PM बनना तो छोड़िए, बिहार के मुख्यमंत्री बने रहने पर भी संकट, तेजस्वी को सीएम बनाएं सीएम

Prashant Kishor, Nitish Kumar, Tejashwi Yadav: बिहार में जन सुराज की यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर तेज हमला बोला है. अपनी यात्रा के 76 वें दिन शिवहर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, जिस दिन से नीतीश कुमार महागठबंधन में आए हैं, मैं इसे राज्य विशिष्ट घटना मानता हूं. नीतीश कुमार की विश्वसनीयता आज की तारीख में ऐसी है कि उनका प्रधानमंत्री बनना तो छोड़ दीजिए, उनका बिहार के मुख्यमंत्री बने रहने पर भी संकट है. प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की भी सलाह दी है.

प्रशांत किशोर ने कहा, मेरा सुझाव है कि 2025 का इंतजार करने की क्या जरुरत है, आज जो गठबंधन है उसमें आरजेडी सबसे बड़ा दल है. नीतीश कुमार को अभी ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए.ताकि 3 साल उनके(तेजस्वी यादव) पास काम करने का अवसर रहे और जनता भी देख पाएगी कि तेजस्वी यादव ने तीन वर्ष में कितना बढ़िया काम किया है.