पटना: नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) को जनता दल (युनाइटेड) का समर्थन दिए जाने के बाद अपनी पार्टी से नाराज चल रहे जद (यू) उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने शनिवार शाम बिहार के मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया. समाचार ऐजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि नीतीश कुमार ने फिलहाल प्रशांत किशोर का इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं किया है.

वहीं नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि वह अपने रुख पर वह अब भी कायम हैं. बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि कोई कुछ भी बोले, उसकी परवाह मत कीजिए. उन्होंने हालांकि यह भी दोहराया कि नागरिकता संशोधन विधेयक को समर्थन दिए जाने के खिलाफ अपने रुख पर वह अब भी कायम हैं. लेकिन उन्होंने इस्तीफे की बात नहीं कही थी.

