नई दिल्ली: बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव (Bihar Asssembly Election) होने वाले हैं. ऐसे में प्रदेश की राजनीति गरमा रही है. सभी पार्टियों द्वारा एक दूसरे पर बयानबाजी भी जमकर की जा रही है. इसी बीच जदयू (jdu) उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने बड़ा बयान दिया है. किशोर ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनावों में जदयू बड़े पार्टी की भूमिका में रहेगी. इसलिए जदयू को 50 प्रतिशत से अधिक सीटे मिलनी चाहिए. बता दें कि किशोर ने नीतीश कुमार को बिहार का चेहरा बताया है.

Prashant Kishor,Janata Dal (United),Vice President: Nitish Kumar Ji is the face of Bihar. JDU has been the bigger party since 2004. In its coalition with BJP, JDU has also contested as the bigger party. In Vidhan Sabha elections, both in 2004 and 2009 JDU won more seats than BJP. pic.twitter.com/QdDGQZbukE

