अपर्णा संग अपने रिश्तों पर फिर बोले प्रतीक यादव, शेयर किया ये Instagram पोस्ट

अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया पर दावा किया है की उनके और अपर्णा के बीच अब सबकुछ ठीक है.

Aparna Yadav  Prateek Yadav Controversy:  अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव ने एक बार फिर अपने निजी जीवन को लेकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है. इस बार उन्होंने अपनी पत्नी और बीजेपी नेता अपर्णा यादव के साथ अपने रिश्ते को लेकर साफ बात कही है. प्रतीक ने बताया कि अब उनके और अपर्णा के बीच सब कुछ ठीक हो गया है. उन्होंने कहा कि दोनों ने मिलकर अपने मतभेदों को सुलझा लिया है और अब उनके रिश्ते में कोई तनाव नहीं है. प्रतीक ने अपने वीडियो पोस्ट में बताया कि 19 जनवरी को उनके और अपर्णा के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. उसी गुस्से और भावनाओं में आकर उन्होंने सोशल मीडिया पर दो पोस्ट कर दिए थे. अब वह मानते हैं कि उस समय भावनाएं हावी थीं, लेकिन बातचीत से सभी समस्याओं का हल निकल सकता है.

विवाद के बाद सुलह

प्रतीक यादव ने अपने पोस्ट में कहा कि रिश्तों में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जरूरी यह है कि उन्हें मिलकर सुलझाया जाए. उन्होंने बताया कि उन्होंने और अपर्णा ने शांत होकर बात की, एक-दूसरे की बातें सुनीं और फिर अपने झगड़े को खत्म कर दिया. प्रतीक ने यह भी कहा कि किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए धैर्य और समझदारी जरूरी होती है. उन्होंने माना कि सोशल मीडिया पर निजी बातें शेयर करना हमेशा सही नहीं होता, लेकिन उस समय वह भावनात्मक रूप से परेशान थे. अब दोनों ने फैसला किया है कि वे अपने रिश्ते को और बेहतर बनाएंगे और भविष्य में किसी भी समस्या को आपसी बातचीत से सुलझाएंगे.

हेटर्स और ट्रोलर्स को दिया जवाब

प्रतीक यादव ने अपने पोस्ट में ट्रोल करने वालों को भी जवाब दिया. उन्होंने कहा कि कुछ लोग दूसरों की खुशी देखकर जलते हैं और नफरत फैलाते हैं. प्रतीक ने लिखा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि ऐसे लोगों के दिलों में इतनी नफरत भरी हुई है, क्योंकि वही नफरत उनके जीवन को दुख और मानसिक परेशानी से भर देती है. उन्होंने कहा कि जो लोग दूसरों की खुशी देखकर परेशान होते हैं, वे खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं. प्रतीक ने भगवान से भी कहा कि ऐसे लोगों को वही मिले जिसके वे हकदार हैं. उनका मानना है कि नफरत फैलाने से किसी का भला नहीं होता, बल्कि प्यार और समझदारी से ही जीवन में शांति मिलती है.

अपर्णा यादव के साथ तस्वीर

इस पूरे मामले के बीच प्रतीक यादव ने अपर्णा यादव के साथ एक तस्वीर भी साझा की. इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा कि “सब अच्छा है” और जो लोग अपनी निजी और पेशेवर समस्याओं को सुलझा लेते हैं, वही असली चैंपियन होते हैं. उन्होंने कहा कि उनका परिवार चैंपियंस का परिवार है. कुछ दिन पहले प्रतीक ने सोशल मीडिया पर अपर्णा से तलाक लेने की बात कही थी और उन पर सिर्फ प्रसिद्धि चाहने का आरोप लगाया था. लेकिन अब यह साफ हो गया है कि दोनों ने अपने मतभेद दूर कर लिए हैं और उनका रिश्ता फिर से सामान्य हो गया है. यह संदेश देता है कि समझदारी और बातचीत से बड़े से बड़ा विवाद भी सुलझाया जा सकता है.

