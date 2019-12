पटना: नागरिकता संशोधन अधिनियम और एनआरसी के विरोध में वामदलों के राज्यव्यापी बंद के आह्वान पर गुरुवार को बिहार में मिलाजुला असर रहा और सड़क और रेल यातायात बाधित करने वाले 248 बंद समर्थकों को हिरासत में ले लिया गया. अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) जितेंद्र कुमार ने बताया कि प्रदेश के 38 जिलों में से 30 जिलों से अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार बंद के दौरान किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है और 248 बंद समर्थकों को हिरासत में लिया गया.

Patna: All India Students Federation (AISF) members stop train at Rajendra Nagar railway station in protest against against #CitizenshipAct and National Register of Citizens. #Bihar pic.twitter.com/fF5Hcp1luY

— ANI (@ANI) December 19, 2019