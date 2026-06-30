राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने के लिए अब सरकार के सामने रखी नई शर्त! जानें पूर्व CM ने की कौन सी मांग

भवन निर्माण विभाग की तरफ से उपलब्ध कराए गए सरकारी सामानों की सूची का मिलान होने के बाद ही राबड़ी देवी (Rabri Devi) '10 सर्कुलर रोड' बंगले का औपचारिक हैंडओवर करेंगी.

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बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी 5 जुलाई तक बंगला खाली कर सकती हैं. (File Photo-ANI)

बिहार के मशहूर ’10 सर्कुलर रोड’ बंगले को खाली करने को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है. पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सरकारी घर खाली करने के लिए सरकार के सामने एक नई शर्त रख दी है. राबड़ी देवी ने कहा है कि सरकार पहले इसकी एक सूची दे कि जब उन्हें बंगला अलॉट किया गया था वहां क्या-क्या सामान था. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ने बंगला खाली करने के लिए 29 जून की डेडलाइन तय की थी, लेकिन आवास के साथ अलॉट की गई सरकारी प्रॉपर्टी की ऑफिशियल लिस्ट की मांग के बाद अब बंगला 5 जुलाई को खाली किया जा सकता है. Zee News ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि राबड़ी देवी ने सरकारी सामानों की सूची मिलने तक ’10 सर्कुलर रोड’ की चाभी देने से इनकार कर दिया है. राबड़ी देवी के इस दांव के आगे सरकार फंस गई है कि 2006 में ’10 सर्कुलर रोड’ में क्या-क्या समान थे उसकी सूची अभी कहां से लाएं?

‘नये बंगले में पूरा नहीं हुआ है काम’

दरअसल, राबड़ी देवी के पर्सनल सेक्रेटरी ने ’10 सर्कुलर रोड’ आवास खाली करने के नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि आवंटित नया बंगला ’39 हार्डिंग रोड’ में मरम्मति का काम अभी पूरा नही हुआ है. इसलिए 5 जुलाई तक समय मिले साथ ही 2006 में जब बंगला मिला था तो उस समय उसमें क्या-क्या सामान थे उसकी सूची भी दी जाए, ताकि बंगला खाली करने के बाद कोई आरोप ना लगे. अब इस पत्र के बाद बंगले की चाभी तत्काल भवन निर्माण विभाग को सौंपे जाने की संभावना नहीं है

सामान हटाना शुरू

उधर, लालू परिवार ने पटना में सरकारी बंगले से सामान हटाना शुरू कर दिया है. रविवार और सोमवार को फर्नीचर, एयर कंडीशनर, कंप्यूटर, कपड़े और घर का दूसरा सामान ट्रकों में लोड किया गया. यहां तक ​​कि सालों से घर का हिस्सा रहे पेड़-पौधों को भी सावधानी से दूसरी जगह ले जाया गया. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ने राबड़ी देवी को बंगला खाली करने के लिए लगातार चार नोटिस जारी किए थे. चौथे और आखिरी नोटिस में 29 जून की डेडलाइन तय की गई थी.

तेजस्वी यादव कहां रहेंगे?

सूत्रों के मुताबिक, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब पूरी तरह से 1 पोलो रोड वाले अपने सरकारी घर में शिफ्ट हो गए हैं और अब वे 10 सर्कुलर रोड वाले अपने माता-पिता के साथ नहीं रहेंगे. उनका निजी सामान और सरकारी डॉक्यूमेंट्स पहले ही नए घर में ले जाया जा चुका है, जबकि बंगले से घर का दूसरा सामान कौटिल्य नगर और परिवार की दूसरी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ में ले जाया जा रहा है.

मालूम हो कि भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, राबड़ी देवी को इस आवास को खाली करने के लिए इससे पहले 15 दिसंबर 2025 को विभागीय पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया था. इसके बाद 17 अप्रैल 2026 और 29 मई 2026 को उनके आप्त सचिव को भी इस संबंध में अवगत कराया गया. 3 जून 2026 को सात दिनों के भीतर आवास खाली करने का एक नोटिस भी जारी किया गया था. इसके बावजूद आवास खाली नहीं किया गया. भवन निर्माण विभाग ने अब बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली एवं बेदखली) (संशोधन) अधिनियम, 2024 की धारा 4(ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का हवाला देते हुए राबड़ी देवी को अंतिम अवसर दिया था.