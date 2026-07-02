राबड़ी देवी ने खाली किया 10 सर्कुलर रोड का बंगला, जानिये अब कहां शिफ्ट हुआ लालू परिवार

Bihar News Today: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली बिहार की BJP सरकार ने 10, सर्कुलर रोड स्थित बंगला पार्टी नेता एवं मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित कर दिया है.

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राबड़ी देवी अब अपने परिवार के साथ कौटिल्य नगर स्थित निजी आवास में शिफ्ट हो गई हैं. (File Photo ANI)

Bihar News Hindi: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी (Rabri Devi) ने आखिरकार 10, सर्कुलर रोड का सरकारी आवास गुरुवार (जुलाई, 02, 2026) को खाली कर दिया. हालांकि उन्होंने बंगले की चाभी नहीं सौंपी है. राबड़ी और लालू यादव (Lalu Yadav) कौटिल्य नगर के अपने आवास पर शिफ्ट हो गए. साल 2006 में मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद 10, सर्कुलर रोड का आवास राबड़ी देवी को अलॉट हुआ था. इसके बाद बाद से लालू-राबड़ी परिवार यहां का हो गया और यह आवास RJD का केंद्र बन गया.

राबड़ी देवी ने 5 जुलाई तक का मांगा था समय

साल 2026 में बिहार में सत्ता बदलते ही राबड़ी देवी को 39, नंबर हार्डिंग रोड का बंगला विधान परिषद में विपक्ष के नेता के तौर पर अलॉट हुआ, लेकिन वह उस बंगले में नहीं गईं. इसके बाद उनको यह बंगला खाली करने के लिए 19 जून को अंतिम नोटिस दिया गया. नोटिस में 29 जून की आखिरी तारीख दी गई. इसके बाद राबड़ी देवी ने सरकार को पत्र लिखकर 5 जुलाई की तारीख मांगी, लेकिन 2 जुलाई को ही बंगला खाली कर दिया.

अब किसे मिला 10, सर्कुलर रोड का बंगला?

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार ने 10, सर्कुलर रोड स्थित बंगला पार्टी नेता एवं मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित कर दिया है. बिहार सरकार ने पिछले साल नवंबर में एक आदेश जारी कर 10, सर्कुलर रोड स्थित बंगले को उपमुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास घोषित कर दिया था. इसके साथ ही राज्य विधान परिषद में विपक्ष की नेता होने के नाते राबड़ी को दूसरा सरकारी बंगला आवंटित किया गया था.

Patna, Bihar: Former Bihar Chief Minister Rabri Devi and her family have vacated the official Rabri residence, shifting all belongings to their private residence in Kautilya Nagar pic.twitter.com/MdfrEqib0I — IANS (@ians_india) July 2, 2026

हार्डिंग रोड के बंगले में क्यों शिफ्ट नहीं हुईं राबड़ी देवी?

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि यह बंगला 10, सर्कुलर रोड स्थित बंगले की तुलना में छोटा है और इसे राजनीतिक दृष्टि से ‘अशुभ’ माना जाता है, क्योंकि यहां अतीत में रहने वाले सभी प्रमुख नेताओं का सियासी दबदबा बाद में घट गया. भवन निर्माण विभाग की तरफ से 29 जून तक बंगला खाली करने का निर्देश मिलने के बाद राबड़ी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को चुनौती दी थी और कहा था कि अगर उनमें हिम्मत है तो वह उन्हें बेदखल करके दिखाएं.सम्राट बिहार में राबड़ी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री रह चुके हैं.

राबड़ी की प्रतिक्रिया के कारण राजद को तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था. सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के नेताओं ने आरोप लगाया था कि राजद नेतृत्व परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए अलग-अलग सरकारी आवास बनाए रखना चाहता है. राबड़ी के छोटे बेटे और राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा में विपक्ष के नेता होने के नाते उन्हें आवंटित 02, पोलो रोड स्थित मंत्री आवास में रहते हैं. वहीं, उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, जो परिवार से अलग हो गए हैं और राजद से निष्कासित किए जा चुके हैं, भी सरकारी बंगले में रहे हैं. सरकार ने तेज प्रताप को उनकी नवगठित पार्टी ‘जनशक्ति जनता दल’ के संचालन के लिए आवास उपलब्ध कराने के अनुरोध पर बंगला आवंटित किया है.

(इनपुट: PTI)