विपक्षी एकता की मीटिंग के समय में बदलाब, अब 12 बजे होगी बैठक, जानिए कौन-कौन सी पार्टी शामिल होगी, किसने बनाई दूरी

बिहार की राजधानी पटना में आज विपक्षी दल केंद्र सरकार के खिलाफ इकट्ठा हो रहे हैं. विपक्षी एकता की महाबैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुआई में सुबह 11 बजे होने वाली मीटिंग के समय में बदलाव किया गया है. अब यह मीटिंग दोपहर 12 बजे से शुरू होगी. बैठक शाम 3-4 बजे तक बैठक चलने की है संभावना है. जी मीडिया संवाददाता ने बताया कि मीटिंग में 18 विपक्षी दलों के नेता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं. विपक्षी दलों की इस बैठक में JDU से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह , RJD से राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शामिल होंगे. इनके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी शामिल होंगे. NCP से शरद पवार, शिवसेना से उद्धव ठाकरे, DMK से एमके स्टालिन, JMM से हेमंत सोरेन, CPM से सीताराम येचुरी, CPI से डी राजा, CPI-ML से दीपांकर भट्टाचार्य, PDP से महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला के अलावा AAP से अरविंद केजरीवाल के साथ भगवंत मान भी शामिल होंगे.समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव और टीएमसी से ममता बनर्जी मीटिंग में होंगी.

मीटिंग से पहले शुक्रवार सुबह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे ने कहा कि हम सब मिलकर भाजपा के खिलाफ लड़ना चाहते हैं और भाजपा को इस देश से बाहर करना चाहते हैं. वहां जाने के बाद एक अच्छी राय बनेगी. राहुल गांधी ने पहले ही विपक्षी एकता की शुरूआत की थी और यह बैठक उसी का हिस्सा है. केंद्र के अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी के बयान पर खरगे ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को यह पता होगा कि अध्यादेश का समर्थन या विरोध बाहर नहीं होता, यह सब सदन के अंदर होता है.जब संसद शुरू होगी तो सभी पार्टियां मिलकर एजेंडा तय करेंगी.