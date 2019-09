पटना: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को ‘1965 और 1971 की गलतियों’ को न दोहराने की चेतावनी देते हुए रविवार को कहा कि जिस तरह से वहां मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है और आतंकवाद पनप रहा है, उससे इस मुल्क को खंड खंड होने से कोई नहीं रोक सकता. भाजपा द्वारा यहां आयोजित “जन जागरण सभा” को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने अनुच्छेद 370 और 35 ए को “नासूर” की संज्ञा देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद इसी के कारण पनपा और इस राज्य को “लहू-लुहान” किया.

Defence Minister: You can see they’re already getting discouraged. Pak PM comes to PoK&says ‘countrymen don’t go to India-Pak border’. I said it’s good because if they do, they’ll not be able to go back to Pakistan. They should not commit the mistake of repeating 1965 and 1971. pic.twitter.com/zyDXvdrFLR

— ANI (@ANI) September 22, 2019