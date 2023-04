सासाराम में ब्लास्ट से 6 लोग घायल, बिहारशरीफ में हिंसक झड़प, पुलिस बोली- किसी ने घर नहीं छोड़ा; अफवाह पर ध्यान न दें

बिहार के सासाराम और नालंदा के बिहारशरीफ में रामनवमी के बाद हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है. नालंदा जिले के बिहारशरीफ में बीती रात झड़प हुई. बिहार शरीफ के ASI सुरेंद्र पास्वान ने बताया, इलाके में धारा 144 लगा दी गई है. पूरे इलाके में सुरक्षाकर्मी तैनात है.मामले में जांच की जा रही है. वहीं, सासाराम में कथित तौर पर बम ब्लास्ट से छह लोग घायल हो गए. सासाराम के डीएम ने बताया कि घायलों को BHU अस्पताल रेफर किया गया है. हम अभी सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं. धमाके का कारण अभी पता नहीं चल पाया है. रोहतास पुलिस के अनुसार, एक निजी संपत्ति पर अवैध विस्फोटकों को संभालने के दौरान 6 व्यक्ति घायल हो गए.फोरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम मौके पर जांच कर रही है. दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं.

सासाराम पुलिस ने बताया कि कल शाम 9 बजे 6 व्यक्तियों के जख्मी होने की सूचना के बाद जांच में पाया गया है कि वे अवैध विस्फोटक handling के दौरान स्वयं घायल हुए थे. घटना स्थल एक निजी मकान का अहाता है जहां फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है.लोग अफ़वाह पर ध्यान न दें.

रोहतास पुलिस ने कुछ मीडिया रिपोर्टों पर कहा कि इलाके में घर छोड़ने की खबरें पूरी तरह निराधार और अफवाह है. किसी ने अपना मोहल्ला नहीं छोड़ा है. हम आम जनता से अपील करते हैं कि ऐसी किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें.सासाराम में स्थिति शांतिपूर्ण और सामान्य है.