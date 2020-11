Tejashwi Yadav will not attend the oath-taking ceremony of CM designate Nitish Kumar: बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटें जीतने वाले राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव आज शाम मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत नहीं करेंगे. शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होने के पीछे कोई कारण नहीं बताया गया है लेकिन माना जा रहा है कि तेजस्वी की पार्टी ने मतों की गिनती में धांधली का आरोप लगया था. ऐसे में इसी को लेकर विरोध दर्ज कराने के लिए वह समारोह में शिरकत नहीं कर रहे हैं. Also Read - Nitish Kumar Shapath Samaroh: आज सातवीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, जानें खास बातें

इस बीच नीतीश कुमार के फिर से सीएम बनने को लेकर राजद ने उन पर तीखा कटाक्ष किया है. पार्टी ने ट्वीट कर व्यंग्य किया है कि तीसरे दर्जे की पार्टी होने और थकने के कारण नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे लेकिन वह मजबूर हैं. वह कुर्सीवादी अंतर्यामी भिक्षुक हैं.

गौरतलब है कि आज शाम करीब 4:30 बजे नीतीश कुमार एक बार फिर राज्य की बागडोर संभालेंगे. वह सातवीं बार राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे.

तीसरे दर्जे की पार्टी होने और थकने के कारण मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था लेकिन BJP के कई वरिष्ठ नेताओं ने मेरे पैर पकड़ लिए,रोने लगे,गिड़गिड़ाने लगे। मैं ठहरा कोमल हृदय का कुर्सीवादी अंतर्यामी भिक्षुक, उन लोगों के आग्रह ने मेरे हृदय को पिघला दिया। मैं उन्हें नाराज कैसे करता? — Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) November 16, 2020

उनके साथ कई अन्य नेताओं के शपथ लेने की उम्मीद है. इस बार विधानसभा में भाजपा, जदयू से बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि नीतीश सरकार में भाजपा कोटे से दो उपमुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं.

नीतीश के सभी कार्यकाल में भाजपा की ओर से उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को इस बार सरकार में शामिल नहीं किया जा सकता है. मोदी ने रविवार को खुद इस बारे में ट्वीट कर संकेत दे दिया था.