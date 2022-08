RCP Singh, Bihar, JD(U), JDU: बिहार के जद (यू) नेता आरसीपी सिंह ने आज शनिवार को मुस्तफापुर में एक संवाददाता सम्मेलन में पार्टी छोड़ने की घोषणा की और अपनी पार्टी बनाने की बात कही है. उन पर पार्टी की ओर से कथित भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाए गए थे. उन्होंने उनसे ‘ईर्ष्या’ करने वालों पर ‘साजिश’ का आरोप लगाया है. साथ ही कहा कि कभी जिंदगी में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं. जदयू डूबता हुआ जहाज है. इसमें अब बचा क्या है?Also Read - बिहार: सोन नदी में मोटर बोट पर खाना बनाते समय सिलेंडर में विस्फोट, चार लोगों की मौत

उन्होंने पार्टी छोड़ने की घोषणा नालंदा जिले स्थित अपने पैतृक आवास पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में की।

आरसीपी सिंह ने कहा, आरोप उन लोगों द्वारा एक साजिश है जिन्होंने मुझे केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने से ईर्ष्या की थी. मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि कांच के घरों में रहने वालों को दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए. मैं पार्टी की अपनी प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ रहा हूं.

बता दें कि सिंह ने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के रूप में पहले 5 वर्षों के दौरान प्रमुख सचिव रहे थे. इसके बाद जेडी (यू) में सिंह का वर्चस्व बढ़ता गया. नीतीश कुमार ने उन्हें लगातार दो बार राज्यसभा भेजा . आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए. सिंह पिछले साल केंद्र में मंत्री बनाए गए थे, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें इस बार राज्यसभा में नहीं भेजा था.

Bihar | JD(U) leader RCP Singh announced leaving the party & talked about forming his own party at a press conference in Mustafapur today

