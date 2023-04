अमित शाह ने सांप्रदायिक दंगों पर चेताया, बिहार में 2025 में बीजेपी सरकार बनी तो दंगाइयों को उल्टा लटका देंगे

हिसुआ (बिहार): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को सासाराम और बिहारशरीफ शहरों में सांप्रदायिक हिंसा रोकने में विफल रहने के लिए बिहार की नीतीश कुमार नीत महागठबंधन सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अगर बीजेपी 2025 में राज्य में सरकार बनाती है तो दंगाइयों को उल्टा लटका दिया जाएगा.

नवादा जिले के हिसुआ में एक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रमुख रणनीतिकार माने जाने वाले शाह ने कहा कि बिहार के लोगों ने 2024 के आम चुनावों में सभी 40 लोकसभा सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने का फैसला किया है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश के लोगों ने फैसला किया है कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे. एक बार ऐसा हो जाने के बाद, नीतीश कुमार अपने डिप्टी तेजस्वी यादव को कमान सौंपने के अपने वादे से पीछे हट जाएंगे और पीएम बनने का उनका सपना बिखर जाएगा.