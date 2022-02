Bihar News: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 10 फरवरी को होने वाली है. शुक्रवार को ऐसी जानकारी मिली कि इस बैठक में तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav)को राजद का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया जाएगा. इस सवाल पर तेजप्रताप यादव (Tejpratap Yadav)भी भड़क गए थे और कहा था कि लालूजी सुप्रीमो हैं और आगे भी रहेंगे. यही सवाल जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद (RJD Chief lalu prasad yadav) से पूछा गया तो वो भी सवाल सुनकर भड़क गए और कहा कि ऐसी खबर जो चला रहे हैं वो मूर्ख लोग हैं. हम देखते हैं कि ऐसी खबरें क्यों चलाई जा रही हैं. तेजस्वी यादव को पार्टी का अध्यक्ष बनाए जाने की खबरों का लालू ने खंडन करते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हैAlso Read - RRB NTPC Group D Exam 2022: बड़ी खबर-प्रदर्शन में शामिल छात्रों पर नहीं होगी कोई कार्रवाई, लेकिन जांच में आरोपी पाए गए तो...

#WATCH | Delhi: "Those who run such news reports are fools. We will get to know whatever happens," says RJD chief Lalu Prasad Yadav when asked if Tejashwi Yadav will be made the national president of the party. (04.02.2022) pic.twitter.com/NYC5YiLzVm

— ANI (@ANI) February 5, 2022