बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने बीजेपी पर बड़ा जुबानी हमला बोला है. संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर लालू यादव ने कहा कि बीजेपी जिस तरह काम कर रही है, उससे देश गृहयुद्ध की ओर बढ़ रहा है. लालू ने बिहार और देश के लोगों से देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि कुशासन के खिलाफ के हमें एकजुट होकर लड़ना है और तभी हम जीतेंगे.

खराब स्वास्थ्य की वजह से लालू यादव कार्यक्रम में शामिल होने नहीं पहुंच पाये लेकिन सोशल मीडिया के जरिए केंद्र और बिहार सरकार पर निशाना साधा. फेसबुक पर दिए गए संदेश में उन्होंने कहा कि सभी लोग लोक नायक जयप्रकाश नारायण के बताए हुए रास्ते पर चलें.

The way BJP is working, the country is moving towards civil war. I call upon the people to unite against inflation, unemployment & corruption in the country. We've to fight united & we'll win: RJD Chief and former Bihar CM Lalu Yadav at Sampoorna Kranti Diwas (05.06)



वहीं नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि बिहार में डबल इंजन वाली सरकार है. लेकिन यह ट्रबल इंजन यानी लोगों को परेशान करने वाली सरकार है. आरजेडी नेता तेजस्वी ने कहा कि बिहार में आज कोई खुश नहीं है. मंहगाई चरम पर है, किसान संकट में हैं. मजदूरों और बेरोजगारी की बात कोई नहीं करता. इससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए दूसरे मुद्दे उछाले जा रहे हैं.

Some people say it is a double-engine government in Bihar. But it's a trouble-engine government. No one is happy today. Inflation is high, farmers are in distress. No one talks about labourers, unemployment: RJD leader Tejashwi Yadav at Sampoorna Kranti Diwas in Patna (05.06) pic.twitter.com/JOQYc6bFNb

