पटना : कांग्रेस (Congress) पुरानी पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, हम कांग्रेस को अब भी मानते हैं. हमसे ज्यादा कांग्रेस की किसी ने मदद की है? ये कहना है राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद (RJD Chief Lalu Yadav) का. उनका यह बयान तब आया है जब कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि वह लालू प्रसाद का सम्मान करती है.Also Read - Bihar Bypolls: बिहार आते ही चुनावी मैदान में कूदे लालू यादव, उपचुनाव के लिए तारापुर और कुशेश्वर अस्थान में करेंगे प्रचार

#WATCH | "…Prime role should be that of Congress. Has anyone helped Congress more than us… It's an old party, an all-India party, we still consider them so..," says RJD chief Lalu Yadav on Congress pic.twitter.com/OxTk7KGh1X

