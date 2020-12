पटना: दल्ली के आसपास कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के समर्थन में शनिवार को बिहार की राजधानी पटना में भी राजनीति देखने को मिली. किसानों के समर्थन में राजद के नेतृत्व वाला महागठबंधन सड़कों पर उतरा. राजद नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को पटना के गांधी मैदान में नए कृषि कानूनों के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन किया और धरने में बैठे. विरोध प्रदर्शन के दौरान राजद नेता तेजस्वी यादव ने नए कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि वे किसानों की मांगों के साथ हैं. Also Read - Kisan Andolan: केंद्र सरकार से बातचीत के लिए खुद का खाना लेकर गए किसान, विज्ञान भवन में बैठकर खाया

तेजस्वी यादव ने कहा कि धनदाता और अन्नदाता की लड़ाई में वे अन्नदाताओं के साथ खड़े हैं. राजद की ओर से शनिवार को पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास धरना कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था. कार्यकर्ताओं के पहुंचने के बाद जिला प्रशासन ने उन्हें बाहर निकालकर गांधी मैदान को सील कर दिया. इससे राजद के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए. जिला प्रशासन का कहना है कि गांधी मैदान धरना स्थल नहीं है.

Bihar: Rashtriya Janata Dal (RJD) holds protest at Patna’s Gandhi Maidan against the Centre’s Farm laws. Also Read - Farmer Protest 2020: विज्ञान भवन में पांचवें दौर की बात शुरू, सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर लिखित आश्वासन देने को तैयार

RJD leader Tejashwi Yadav says, “We demand that the Centre repeals the black laws.” pic.twitter.com/vBbM1WRlbR

