Bihar Politics: राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के वरिष्ठ नेता अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हो गए हैं. बिहार विधानसभा में उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने इसकी जानकारी दी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने अवध बिहारी को आसन तक पहुंचाया. चौधरी सीवान से आते हैं और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी माने जाते हैं. अवध बिहारी चौधरी के स्पीकर बनने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बधाई दी. विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने पर चौधरी ने सभी लोगों का आभार जताते हुए कहा कि वे साधारण व्यक्ति हैं और किसान हैं. उन्होंने कहा कि प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के जिला सीवान से आते हैं.

उन्होंने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद का भी आभार जताया. उन्होंने सदस्यों को भरोसा देते हुए कहा कि सदन की गरिमा और मर्यादा तथा सदस्यों के मान सम्मान की रक्षा करेंगे. उन्होंने कहा कि आसन की निष्पक्षता बनी रहे इसके लिए कार्य करेंगे. उन्होंने सभी से सहयोग की भी आशा व्यक्त की.

बता दें कि सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा के नेता विजय सिन्हा ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था. चौधरी ने गुरुवार को नामांकन किया था. विपक्ष की ओर से किसी भी नेता ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन नहीं किया. अवध बिहार चौधरी जनता दल के टिकट पर पहली बार 1985 में सीवान सीट से विधायक बने, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने जब राजद का गठन किया तो उनके साथ हो गए. इसके बाद लगातार साल 2005 तक सिवान से विधायक रहे. इस दौरान वो लालू यादव से लेकर राबड़ी देवी तक की अगुवाई वाली सरकार में मंत्री भी रहे और अलग-अलग विभागों की जिम्मेदारी संभाली.

(इनपुट-आईएएनएस)