नई दिल्ली: बिहार चुनाव (Bihar Election) में हार के बाद पहली बार आरजेडी (RJD) के किसी नेता ने राहुल गाँधी (Rahul Gandhi) और कांग्रेस पार्टी (Congress) पर तीखा हमला बोला है. आरजेडी नेता शिवानन्द तिवारी (Shivanand Tiwari) ने कहा कि कांग्रेस को सोचना चाहिए कि कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ने के बीच 70 रैलियां भी नहीं की. राहुल गांधी सिर्फ तीन बार बिहार आये. प्रियंका गांधी बिहार नहीं आईं. जब बिहार चुनाव पूरे उफान पर था, तब राहुल गांधी शिमला में पिकनिक मना रहे थे. Also Read - बिहार के डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं? सवाल पर सुशील मोदी बोले- कार्यकर्ता तो बना ही रहूंगा

इतना ही नहीं, आरजेडी के प्रमुख नेता शिवानन्द तिवारी ने ये भी कहा कि ऐसे पार्टी नहीं चलाई जाती है. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) जिस तरह से पार्टी चला रहे हैं, उस तरह से तो बीजेपी को मदद मिल रही है. ये आरोप कांग्रेस और राहुल गांधी पर लग सकता है. Also Read - बीजेपी ने अनुराग ठाकुर को बनाया जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय चुनाव का प्रभारी, शाहनवाज हुसैन को भी जिम्मेदारी

शिवानन्द तिवारी ने कहा कि ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है. दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है और जीतने में सफल नहीं हो पाती है. कांग्रेस को इस बारे में सोचना चाहिए. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ तीन दिन के लिए बिहार आये. प्रियंका प्रचार के लिए आईं ही नहीं, जबकि वो लोग आए जो बिहार को बिलकुल जानते ही नहीं थे. तो फिर कैसे चलेगा, ये सही नहीं है.

I think this is not the case only in Bihar. In other states too Congress lays more emphasis on contesting on the maximum possible number of seats but they fail at winning the maximum possible number of seats. Congress should think about this: Shivanand Tiwari, RJD #BiharResults https://t.co/dMuX9MujEj

