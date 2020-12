नई दिल्ली: राष्ट्रीय जनता दल (Rashtriya Janta Dal) के नेता तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने बिहार सरकार (Bihar Government) को लेकर भविष्यवाणी की है. तेजप्रताप यादव ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की सरकार नहीं रहेगी. नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू (JDU) बिहार (Bihar) में भी साफ़ हो जाएगी. बिहार में भी जनता दल यूनाइटेड के टूटने की शुरुआत हो चुकी है. Also Read - JDU-BJP Latest News: जेडीयू को लगा बड़ा झटका, बीजेपी में शामिल हुए 6 विधायक

लालू प्रसाद यादव के पुत्र आरजेडी (RJD) नेता तेजप्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने कहा कि बिहार में भी नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के टूटने की शुरुआत हो चुकी है. अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड टूट गई है. बीजेपी ने नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक तोड़ना शुरू कर दिया है. 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं.

Soon they (JD(U)) will be wiped out from Bihar too. The party has started to break into pieces: RJD leader Tej Pratap Yadav on six Janata Dal (United) MLAs joining BJP in Arunachal Pradesh pic.twitter.com/thHwW5BsKh

— ANI (@ANI) December 26, 2020