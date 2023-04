Land For Jobs Case: बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली में ईडी ऑफिस पहुंचे, पूछताछ जारी

बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दफ्तर पहुंच गए हैं. नौकरी के बदले ज़मीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें ED ने तलब किया है. बताया जा रहा है तेजस्वी से पूछताछ शुरू हो गई है. इससे पहले 25 मार्च को इसी मामले में उनसे सीबीआई ने पूछताछ की थी. उसी दिन (25 मार्च) उनकी बहन और राज्यसभा सदस्य मीसा भारती से ईडी ने पूछताछ की थी. मार्च में, ईडी ने रिकॉर्ड में कहा था कि विशेष खुफिया सूचनाओं के आधार पर दिल्ली, मुंबई, पटना और रांची में 24 स्थानों पर की गई छापेमारी के दौरान एक करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी के अलावा सोना और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए थे.

#WATCH | Bihar Deputy CM & RJD leader Tejashwi Yadav arrives at the office of Enforcement Directorate in Delhi for questioning in ‘land for jobs’ scam pic.twitter.com/oepncuIB5H — ANI (@ANI) April 11, 2023