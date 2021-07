Bihar News: बिहार में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ मिलकर सरकार चला रही JDU के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने तथा मात्र एक मंत्री पद मिलने पर राजद ने तंज कसा है. राजद ने कहा कि नीतीश कुमार ने एकबार फिर पलटी मारी है. राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने गुरुवार को कहा कि नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की पहचान ‘यू-टर्न’ नेता के रूप में होती है. उन्होंने कहा कि JDU ने एक बार फिर पलटीमार राजनीति की है. जदयू आज भाजपा के सामने नतमस्तक हो गई है.Also Read - Bank Robbery Video: दिन दहाड़े SBI Bank में घुसे बदमाश और लाखों रुपए लूट ले गए, वीडियो हुआ Viral

RJD नेता तिवारी ने कहा कि 2019 की परिस्थितियां आज भी हैं. उस समय नीतीश कुमार ने भाजपा से अनुपात के मुताबिक मंत्री पद की मांग की थी. उस समय एक मंत्री पद पर जदयू नहीं मानी थी. उन्होंने सवालिया लहजे में कहा, ‘आज आखिर कौन सी परिस्थितियां बदली जो भाजपा के सामने नीतीश कुमार ने घुटने टेक दिए. एक मंत्री पद पर राजी हो गए.’ तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार ने इस मामले को लेकर सांसद ललन सिंह तक को धोखे में रखा. कई नेताओं को ‘गच्चा’ दे दिए. Also Read - अश्विनी वैष्णव बने देश के नए रेल मंत्री, मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा; जानें किसे मिला कौन सा प्रभार

इस्पात मंत्रालय माननीय इस्पात मंत्री श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जी का स्वागत करता है।

Ministry of Steel welcomes Shri @RCP_Singh as the new Union Minister of Steel.#Govt4Growth #SteelMinistry #SteelMinister #Cabinet #Steel pic.twitter.com/DMhSzqFd4o

— Ministry of Steel (@SteelMinIndia) July 8, 2021