Bihar News: अपने दबंग और स्टाइलिश लुक के लिए मशहूर बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को आज एके-47 के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है. इसी के साथ अब उनकी विधायकी पर खतरा मंडराने लगा है. सजा होने के बाद उनकी विधायकी जा सकती है. बता दें कि बीते 14 जून को स्पेशल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी जिसमें उन्हें दोषी पाया गया था. इसके बाद कोर्ट से सजा के लिए 21 जून की तारीख तय की गई थी और आज सजा का ऐलान हो गया है.Also Read - AK-47 बरामदगी मामले में बाहुबली विधायक अनंत सिंह को 10 साल की सजा

बता दें कि बिहार पुलिस ने इस मामले में अपना आरोप साबित करने के लिए अदालत में 13 गवाहों को पेश किया था. वहीं बचाव पक्ष की ओर से 34 गवाहों का बयान करवाया गया. अंत में इस पूरे मामले में स्पेशल कोर्ट ने आरजेडी विधायक अनंत सिंह को दोषी पाया गया है, जिसके बाद उनकी सजा का आज ऐलान किया गया है. बता दें कि अनंत सिंह पहले से ही पटना के बेऊर जेल में बंद हैं, उनपर कई तरह के संगीन आरोप लगे हैं. Also Read - Agnipath Scheme: बिहार में आज नहीं हुई कोई घटना, 17 जिलों में इंटरनेट ठप, 804 अरेस्ट, 145 FIR दर्ज

