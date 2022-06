Lalu Prasad Yadav: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Former Bihar CM and RJD chief Lalu Prasad Yadav) को झारखंड के पलामू कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. 13 साल पुराने मामले में लालू यादव आज पालमू कोर्ट में पेश हुए. पेशी के बाद पलामू की अदालत ने लालू यादव को आचार संहिता उल्लंघन (model code of conduct violation case) के मामले में उनपर 6 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए केस को खत्म कर दिया. कोर्ट में पेशी के लिए लालू यादव तय समय सुबह आठ बजे से पहले कोर्ट में हाजिर हुए और लालू यादव करीब 28 मिनट तक कोर्ट में उपस्थित रहे. सुबह आठ बजे कोर्ट की कार्रवाई के बाद लालू कोर्ट से बाहर निकल आए, लेकिन इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवाल का भी कोई जवाब नहीं दिया.Also Read - बिहार: बेतिया बस स्टैंड में चार लोगों ने नाबालिग लड़की से किया दुष्कर्म, 12 घंटे के भीतर पुलिस ने धर दबोचा

#WATCH | Jharkhand: Former Bihar CM and RJD chief Lalu Prasad Yadav leaves from the special MP, MLA court in Palamu.

He had appeared before the court in connection with a model code of conduct violation case of 2009 pic.twitter.com/La2SRSxWtB

— ANI (@ANI) June 8, 2022