Lalu Prasad Yadav: चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत मिली है. रांची हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ राजद सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को आज जमानत दे दी है. इसकी खबर से पूरे बिहार में राजद कार्यकर्ताओं और लालू परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है. जमानत मिलने के बाद अब जल्द ही लालू जेल से बाहर आएंगे. यह मामला नौ अप्रैल को भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय की मांग की गई थी. फिलहाल बीमार चल रहे लालू यादव का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है. वह रांची के होटवार जेल में सजायाफ्ता के तौर पर एक कैदी हैं, जिन्हें अब कोर्ट ने जमानत दे दी है.

Jharkhand High Court grants bail to RJD leader Lalu Prasad Yadav in Fodder scam case related to fraudulent withdrawal from Dumka Treasury

(file photo) pic.twitter.com/K82jvBYR1m

