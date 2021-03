Bihar Politics: राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (RLSP) के अध्‍यक्ष उपेंद्र कुशवाहा(Upendra kushwaha) ने जनता दल यूनाइटेड (JDU) में विलय (RLSP Merger In JDU) की आज औपचारिक घोषणा कर दी है. जिसके बाद नीतीश कुमार ने भी बड़ा कुशवाहा को बड़ा सरप्राइज देते हुए ऐलान किया कि कुशवाहा को तत्काल प्रभाव से जदयू के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया है. इसके पहले रविवार को ही रालोसपा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इस प्रस्‍ताव पर मुहर लगाई गई. इसके बाद अब दोनों दल इसकी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं. Also Read - Bihar Politics: RLSP का जदयू में विलय तय, उपेंद्र कुशवाहा ने बैठक में कही यह बात

इस ऐलान पर नीतीश कुमार ने किया बड़ा ऐलान और कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को जदयू नेशनल पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है.

इस ऐलान के बाद कुशवाहा ने कहा है कि अब आरएलएसपी की पूरी जमात नीतीश कुमार के नेतृत्‍व में काम करेगी. अभी से कुछ देर बाद ही जेडीयू कार्यालय में उपेंद्र कुशवाहा व मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार सम्मिलित रूप से जदयू में रालोसपा के विलय की सारी औपचारिकताएं पूरी करेंगे.

In the interest of nation & state, like-minded people in Bihar should come together. It’s demand of current political situation. So, Rashtriya Lok Samta Party has decided to merge with JD(U), under Nitish Kumar’s leadership. We stand with them now: RLSP chief Upendra Kushwaha pic.twitter.com/igtIpXKELY

