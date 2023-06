बिहार के रोहतास जिले में ब्रिज के गैप में फंसे 12 साल के बच्चे को बचाया गया | NDRF ने ऐसे दिया ऑपरेशन को अंजाम

Rohtas News: बिहार के रोहतास जिले में ब्रिज के गैप में फंसे 12 साल के बच्चे को सफलतापूर्वक बचा लिया गया है. NDRF की टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है. मालूम हो कि बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज स्थित एक नदी पर बने पुल के गैप में 12 साल का बच्चा फंसा गया था. बच्चे का पूरा परिवार कल रात से ही मौके पर मौजूद था. पिता भोला साह एवं माता रेशमा देवी पूरे परिवार के साथ थे.

#WATCH | Rohtas, Bihar: A 12-year-old child who got trapped in the foot of the bridge built on a river located in Nasriganj has been rescued by a team of NDRF. pic.twitter.com/ZESc0eiDOA — ANI (@ANI) June 8, 2023