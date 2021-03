VIDEO Ruckus in Bihar Assembly: बिहार विधानसभा के लिए मंगलवार का दिन काला दिन कहा जा सकता है. लोकतंत्र के मंदिर में कल जो कुछ भी हुआ, उससे लोकतंत्र तार-तार हो गया है. दिनभर सड़क से सदन तक हंगामा चलता रहा. पुलिसिया जुल्म की एक बानगी ये देखने को मिली जहां सदन के बाहर पुलिस विधायकों को घसीट रही थी, कहीं जूतें मार रही थी. इन सबमें एक विधायक की हालत इतनी खराब हो गई कि उसके लिए एंबुलेंस को बुलाना पड़ा. पूरे विधानसभा कैंपस में अफरा-तफरी का माहौल दिख रहा था. Also Read - Bihar Police Recruitment 2021: 12वीं पास के लिए बिहार पुलिस में इन पदों पर आवेदन करने की कल है अंतिम डेट, इस Direct Link से करें अप्लाई

दरअसल विपक्षी विधायकों का हाई वोल्टेज ड्रामा काफी देर से चल रहा था, इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को चेंबर में ही बंधक बना डाला था. स्पीकर विजय कुमार सिन्हा चेंबर से निकलने की कोशिश करते रहे लेकिन विपक्षी विधायकों ने उन्हें निकलने तक नहीं दिया. हालात इतने बिगड़ गए कि डीएम और एसपी को बुलाया गया. इसके बाद विपक्षी विधायकों को खींच-खींच कर बाहर से हटाया. इसमें एक विपक्षी महिला विधायक की एक तस्वीर सामने आई जिसमें महिला पुलिस उसे घसीटती दिख रही थी.

देखें वीडियो….

#WATCH Bihar: Women MLAs of the Opposition being carried out of the Assembly building by women security personnel. They (MLAs) were refusing to allow Assembly Speaker Vijay Kumar Sinha to step out of his chamber. pic.twitter.com/Skj0LayFs4

