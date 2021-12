नई दिल्ली/पटना: हाल ही में RJD नेता तेजस्वी यादव ने अपनी दोस्त से शादी की. तेजस्वी यादव की ये शादी चर्चा में रही, लेकिन इस शादी से तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव बेहद नाराज़ और गुस्साए हुए नज़र आ रहे हैं. एक दिन पहले ही शादी पर सवाल उठाये थे. मामा साधु यादव (Sadhu Yadav) ने कहा था कि रेचल के साथ ये शादी अंतर-सामुदायिक (अंतर धार्मिक) है. गोपालगंज के पूर्व सांसद साधु यादव ने कहा था कि उन्होंने कहा, “उन्होंने दूसरे समुदाय की लड़की से शादी कर लालू प्रसाद के परिवार की छवि खराब की है. वह बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कहलाने के लायक नहीं हैं.”Also Read - तेजस्वी यादव और रेचल की शादी से नाराज हैं लालू के साले साधु यादव, बोले- ये बहुत गलत हुआ

अब इससे आगे बढ़ते हुए साधु यादव ने लालू और उनके परिवार को चेतावनी दी है. साधु यादव ने तेजस्वी के साथ ही लालू प्रसाद यादव पर भी निशाना साधा है. साधु यादव ने कहा कि लालू यादव को कोई जानता भी नहीं था. हमारे घर (बहन राबड़ी देवी) से शादी के बाद लोग जानना शुरू हुए. हमने बहुत संघर्ष साथ में किया. अब लालू यादव का अपने पुत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं है. तेजस्वी यादव चाहे जहां शादी करें, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझसे दूर रहें. मैं चेतावनी दे रहा हूं.

#WATCH | Bihar LoP Tejashwi Yadav’s uncle Sadhu Yadav: These people have been mentally torturing me for 10-12 years. You (Tejashwi) are free to marry whoever you want, I’ve no objection… There’ll be serious repercussions if Lalu Ji or Behan Ji don’t control their children”. pic.twitter.com/8cjbdfFDiJ

