Bihar News: बिहार के सहरसा जिले के दारोगा की करतूत एसपी लिपि सिंह को पता चल गई. उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए डरहर थाना प्रभारी शशिभूषण सिन्हा को निलंबित कर दिया है. थाना प्रभारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था जिसमें वे एक महिला से मालिश कराते हुए नजर आ रहे थे. एसपी लिपि सिंह ने कार्रवाई की सूचना देते हुए कहा कि ‘उनके खिलाफ विभाग की कार्रवाई शुरू हो गई है.” बता दें कि सहरसा के नवहट्टा प्रखंड के डरहार ओपी अध्यक्ष शशिभूषण सिन्हा का महिला से मालिश कराने का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है.Also Read - दो बच्चों के बाप संग भागी तीन बच्चों की मां, गांव पहुंची तो हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, लोगों ने करा दी शादी

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि थानाध्यक्ष अपने एक कमरे में बिस्तर पर बैठे हैं और फोन पर किसी से बात कर रहे हैं. उनके सामने की कुर्सी पर एक महिला बैठी है और दूसरी महिला बिस्तर के पास खड़ी होकर थानाध्यक्ष के खुले बदन पर मालिश कर रही है. मोबाइल पर बात करते हुए दारोगा जी किसी से कह रहे हैं कि गरीब है बेचारी. बताईए कितना पैसा भेज दें. केस का नकल भेज देंगे. Also Read - UP News: केतकी सिंह ने तहसीलदार को दी धमकी-आग लगा दूंगी, खबर पहुंच गई सीएम योगी के पास, जानिए

इसके बाद वो कहते हैं कि सोमवार को इसका सारा पता और मोबाइल नंबर भेज देते है. इसका काम कर देना है. हमरा इसमें दस हजार रुपैया खर्चा हो गया है. Also Read - सऊदी अरब में पाकिस्तानी पीएम को देखकर "चोर-चोर" के लगे नारे, पूर्व स्पीकर पर हुआ हमला, देखें वीडियो

Bihar | Darhar police post’s in charge Shashibhushan Sinha suspended after a video of him went viral in which he was seen taking massage from mother of an accused to secure release of her son

“Department proceeding initiated against him,” says Saharsa SP Lipi Singh pic.twitter.com/6rERWq9v6T

