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Samrat Choudhary Become Bihar Cm After Nitish Kumar Resignation

Bihar New CM: सम्राट चौधरी होंगे बिहार के नए मुख्यमंत्री, BJP की बैठक में हुआ फैसला- बुधवार को लेंगे शपथ

नए मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के साथ ही राजनीतिक गलियारों में हलचल और तेज हो गई है. सम्राट चौधरी को आगे लाकर एनडीए ने बड़ा राजनीतिक दांव खेला है.

बिहार की राजनीति में लंबे समय से नए मुख्यमंत्री को लेकर चल रहा सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया है. नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद जो सवाल उठ रहा था – अब अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? उसका जवाब मिल गया है. सम्राट चौधरी को बिहार की कमान सौंपी गई है, फैसले के बाद पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल और तेज हो गई है.

मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के बाद शपथ ग्रहण की तैयारी

राजभवन में हुई अहम बैठकों के बाद नए मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बनी. सूत्रों के मुताबिक, पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक और उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक में नाम को अंतिम रूप दिया गया. इसके तुरंत बाद राज्यपाल को समर्थन का दावा पेश किया गया और नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू कर दी गईं.

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NDA का बड़ा दांव, सम्राट चौधरी को जिम्मेदारी सौंपी

आखिरकार सम्राट चौधरी को बिहार का नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया है. वर्तमान में उपमुख्यमंत्री रहे सम्राट चौधरी को आगे लाकर एनडीए ने बड़ा राजनीतिक दांव खेला है. कुशवाहा समुदाय से आने वाले सम्राट को मुख्यमंत्री बनाकर सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की गई है. माना जा रहा है कि यह फैसला आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर लिया गया है. एनडीए के सहयोगी दल उपेन्द्र कुशवाहा ने भी इस फैसले का समर्थन करते हुए इसे सही दिशा में उठाया गया कदम बताया है.

CM रेस में किन-किन का नाम था?

नए मुख्यमंत्री की घोषणा से पहले कई नाम सामने आ रहे थे. निशा सिंह को महिला चेहरे के रूप में देखा जा रहा था, जिससे बड़ा राजनीतिक संदेश दिया जा सकता था. वहीं प्रमोद चंद्रवंशी और जनक राम जैसे नेता भी मजबूत दावेदार माने जा रहे थे. लेकिन अंत में पार्टी ने अनुभव, संगठन पर पकड़ और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए सम्राट चौधरी के नाम पर सहमति बनाई.

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नई सरकार से लोगों को बढ़ी उम्मीदें

नए मुख्यमंत्री के ऐलान के साथ अब बिहार एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है. जनता का फोकस अब इस बात पर है कि नई सरकार क्या फैसले लेती है? किस तरह राज्य के विकास को आगे बढ़ाती है. रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दे सरकार के सामने बड़ी चुनौती के रूप में खड़े हैं. सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनने वाली यह नई सरकार कितनी मजबूत साबित होगी, यह आने वाला समय बताएगा.

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