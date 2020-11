School Reopen Latest Updates : कोरोना काल के बीच यूपी-बिहार (School Reopen, bihar, andhra pradesh, up ) सहित कई राज्यों ने स्कूल खोल दिया है लेकिन कुछ राज्यों में स्कूल अभी तक बंद हैं. इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने भी स्कूल खोलने का फैसला लिया है. सूबे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस संबंध में कहा है कि हम सभी एहतियाती कदम उठाते हुए दिवाली के बाद स्कूलों को खोलने पर विचार कर रहे हैं. लेकिन दिल्ली में कोरोना वायरस मामले के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने अगले आदेश तक स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया है. Also Read - School Reopen In Delhi: दिल्ली सरकार का ऐलान- 31 अक्‍टूबर तक बंद रहेंगे सभी स्‍कूल

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोविड-19 हालात के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी के सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे. सिसोदिया ने कहा कि परिजन फिलहाल स्कूल खोले जाने के पक्ष में नहीं हैं. छत्‍तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि सूबे में कोरोना की स्थिति को देखते हुए फिलहाल स्‍कूल बंद रखे जाएंगे.

उत्‍तर प्रदेश, बिहार, जम्‍मू-कश्‍मीर, उत्‍तराखंड सहित कई राज्‍यों में 15 अक्‍टूबर से स्‍कूल खुल चुके हैं.

-महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम सभी एहतियाती कदम उठाते हुए दिवाली बाद स्‍कूल फिर से खोलेन पर विचार कर रहे हैं.

-आंध्र प्रदेश में स्कूल खोल दिये गये हैं. सूबे के मुख्‍यमंत्री वाईएस जगन रेड्डी ने पिछले महीने कहा था कि राज्‍य के स्‍कूल 2 नवंबर से खोल दिये जाएंगे.

-अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु में 16 नवंबर यानी दिवाली के बाद से स्कूल खुल जाएंगे. अरुणाचल प्रदेश में जहां 10वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए दिवाली के बाद स्कूल खुलेंगे. वहीं, तमिलनाडु में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए कक्षा चलाने का निर्णय सरकार की ओर से किया गया है.

-गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि कि 10वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूल 21 नवंबर से खुल जाएंगे. सभी स्कूलों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है. राज्य सरकार इस संबंध में जल्द ही गाइडलाइंस जारी करने का काम करेगी.

-हरियाणा में 16 नवंबर से राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुल जाएंगे.

-पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने कोरोना के मामलों को देखते हुए 30 नवंबर तक राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया है. यदि 30 नवंबर के बाद हालात राज्य सरकार को सामान्य लगते हैं औऱ उन्हें लगता है कि अब स्कूल कॉलेज खोला जा सकता हैं तो 1 दिसंबर से स्कूल खोलने पर सरकार फैसला ले सकती है.

-झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से जारी लॉकडाउन में छूट के लिए जो नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं, उसमें सरकार ने क्लासरूम को चालू करने की अभी अनुमति नहीं दी है. सिर्फ विभिन्न परीक्षाओं के लिए पंजीकरण के उद्देश्य से छात्रों को स्कूल या कॉलेज में बुलाने की परमिशन दी है.