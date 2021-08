Schools Reopen in Bihar: बिहार (Bihar) में कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी के चलते अभी तक बंद रहे प्राइमरी और जूनियर स्‍कूल (Schools Reopen) आज सोमवार से दोबारा खुल गए हैं. बिहार में आज से कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के छात्रों के लिए स्‍कूल 50 फीसदी की क्षमता से खुल गए हैं. स्‍कूल आने वाले छात्रों को मास्‍क पहनने, हाथों की सफाई रखने के लिए सैनिटाइजर का उपयोग और फिजिकल डिस्‍टेंशिंग बनाना जरूरी है.Also Read - Coronavirus cases In India: 24 घंटे में 32 हजार से अधिक लोग हुए संक्रमित, 417 लोगों की मौत

ये तस्‍वीरें बिहार की राजधानी पटना के एक स्‍कूल से सामने आईं हैं. बिहार में आज 16 अगस्त, 2021 से फिर से कक्षा पहली से आठवीं तक के छात्रों के लिए स्कूलों को खोला दिया गया है. Also Read - Bihar के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों का डीए केंद्र की तर्ज पर बढ़ा, CM नीतीश कुमार का ऐलान

Schools in Bihar re-open for Class 1 to 8 students from today; Visuals from Patna

It is mandatory for students to wear masks, maintain hand hygiene and follow physical distancing, says a school teacher pic.twitter.com/NgUkYiRGXg

— ANI (@ANI) August 16, 2021