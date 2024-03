Bihar में तय हो गया NDA गठबंधन के बीच सीटों का फॉर्मूला! चिराग को मिलेगी हाजीपुर की सीट? जल्द होगा ऐलान

Bihar Lok Sabha Elections 2024: बिहार में लंबे समय से जारी NDA गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) से चिराग पासवान की मुलाकात के बाद सीटों पर सहमति बनी है. खबर है कि चिराग पासवान की पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. वहीं, चिराग का हाजीपुर लोकसभा सीट (Hajipur Lok Sabha Seat) से चुनाव लड़ना भी तय माना जा रहा है. जेपी नड्डा से बैठक के बाद चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई. पुराने गठबंधन को नई मजबूती मिलेगी.

As a member of the NDA, today in a meeting with BJP National President Hon Shri @jpnadda ji, we have together finalised the seat sharing in Bihar for the ensuing Lok Sabha polls.

The same will be announced in due course.

एनडीए के सदस्य के रूप में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष… pic.twitter.com/hpAQNC5HKo

— युवा बिहारी चिराग पासवान (@iChiragPaswan) March 13, 2024