बिहार के सासाराम में रामनवमी के बाद हिंसक झड़प और पथराव, धारा 144 लागू- पुलिस का फ्लैग मार्च | VIDEO

Section 144 Imposed In Sasaram: बिहार के सासाराम में रामनवमी के बाद दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प के बाद प्रशासन की तरफ से धारा 144 लगा दी गई.

Section 144 Imposed In Sasaram: बिहार के सासाराम में रामनवमी के बाद दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प के बाद प्रशासन की तरफ से धारा 144 लगा दी गई. इस बीच दोनों पक्षों की ओर से जमकर बवाल काटा गया. कई घरों में आग लगा दी गई. इस बवाल में दो पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर है. पुलिस के मुताबिक, रामनवमी की शोभायात्रा शांतिपूर्ण निकल जाने के बाद शुक्रवार को अचानक दो पक्षों में पथराव हो गया और झड़प शुरू हो गई. इसकी सूचना जैसे ही वरिष्ठ अधिकारियों को हुई जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गए.

VIDEO | Section 144 imposed in Bihar’s Sasaram amid communal tension following incidents of stone pelting and vandalisation in the city. pic.twitter.com/SV2TMMqnVZ — Press Trust of India (@PTI_News) March 31, 2023

इस घटना में दो पुलिसकर्मियों सहित आधा दर्जन लोगों के घायल होने की खबर है. घटना के बाद इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है और तनाव बना हुआ है. राज्य पुलिस मुख्यालय के मुताबिक, सासाराम नगर थानान्तर्गत स्थिति पूर्णत: शांतिपूर्ण एवं नियंत्रण में है. विवाद के कारण दोपहर में पत्थरबाजी की घटना हुई थी.

#WATCH | Bihar: A clash broke out between two groups in Sasaram after the Ram Navami procession. Stone pelting also reported. Police and Administration reached the spot to control the situation. Section 144 CrPC imposed in Sasaram city. pic.twitter.com/WTTSUJ2VfT — ANI (@ANI) March 31, 2023

घटनास्थल पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, रोहतास पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर मौजूद हैं. पुलिस एवं प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है. स्थिति नियंत्रण में है. स्थानीय प्रशासन ने अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है.

हावड़ा में फिर अशांति

पश्चिम बंगाल के हावड़ा में काजीपाडा इलाके में रामनवमी की शोभायात्रा निकाले जाने के दौरान हिंसा के बाद तैनात पुलिस कर्मियों पर शुक्रवार दोपहर बाद अज्ञात लोगों द्वारा पथराव की घटना सामने आई है. इसके बाद इलाके में तनाव फैल गया. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि पुलिस को वहां जमा हुए लोगों को तितर-बितर करने के लिए लाठियों का इस्तेमाल करना पड़ा.

#WATCH | West Bengal: Situation turns violent in Shibpur area of Howrah. Fresh violence broke out here today, a day after arson on ‘Ram Navami’. pic.twitter.com/4QyV1VSNuJ — ANI (@ANI) March 31, 2023

काजीपाड़ा इलाके में धारा 144 लागू है. गुरुवार से अब तक हिंसा के सिलसिले में 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने कहा, ‘दोपहर तक हालात शांतिपूर्ण थे. इसके बाद पुलिस कर्मियों पर पथराव होने लगा, जिससे इलाके में तनाव फैल गया. हमारे अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई की और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया.’

