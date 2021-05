Bihar News: कोरोना की मार, ब्लैक फंगस और फिर व्हाइट फंगस जैसी महामारी को झेल रहे बिहार का एक पुराना और नामी गिरामी अस्पताल की बदहाली देखकर आपको रोना आ जाएगा और आप खुद ही तय कर सकते हैं कि ये अस्पताल कैसे इस महामारी काल में मरीजों का इलाज कर सकता है. हम बात कर रहे हैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (DMCH) की, जो खुद अपनी बदहाली की दास्तां बयां कर रहा है. पिछले दिनों हुई बारिश ने डीएमसीएच की पोल खोलकर रख दी है. Also Read - Bihar Politics: सुशील मोदी पर भड़कीं Lalu Prasad Yadav की बेटी, बोलीं-लुच्चा कहीं का, आकर मुंह थूर देंगे

अस्पताल के चारों तरफ गंदगी का अंबार है. अस्पताल में कार्यरत एक नर्स कहती हैं, "मैं यहां 26 साल से काम कर रही हूं. बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हो जाती हैं और हमें डीएमसीएच पहुंचने के लिए पैदल चलना पड़ता है."

Bihar: Premises of Darbhanga Medical College & Hospital (DMCH) waterlogged & polluted, pigs seen roaming around; Administration takes up development work Also Read - Bihar Lockdown Update: बिहार में लॉकडाउन के बाद कोरोना संक्रमण की दर में 8 प्रतिशत तक की गिरावट

“I’m working here for 26 yrs. Roads are waterlogged after rainfall & we’ve to walk through it to reach DMCH,” says a nurse pic.twitter.com/8ovtGqUDqF

