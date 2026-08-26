नेपाल में 'जल प्रलय' के बाद बिहार के कई जिलों में हाई अलर्ट- स्टैंडबाय पर NDRF

Nepal Floods: नेपाल में भीषण बाढ़ में अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है. अचानक आए ‘जल प्रलय’ में कई पुल और घर बह गये. इसके साथ-साथ निर्माणाधीन परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचा है. नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार के कई जिलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है. गोपालगंज, सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, बेतिया, वैशाली और मुजफ्फरपुर में प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है. नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद गंडक नदी का पानी अचानक बढ़ने का खतरा है. NDRF की टीम को बेतिया और गोपालगंज भेजा जा रहा है साथ ही गंडक बैराज पर लगातार नजर रखी जा रही है.
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हालात पर नजर बनाए हुए हैं. उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय टीम बनाई जा रही है. उधर, बिहार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित जिलों के जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक बैठक में शामिल हुए. बैठक में स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित जिलों को सतर्क रहने के साथ-साथ आवश्यक बचाव एवं राहत तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए गए.
चीन बॉर्डर के सीमावर्ती इलाकों में आए फ्लैश फ्लड ने नेपाल में भारी तबाही मचाई है. प्राकृतिक आपदा के बाद प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें बाढ़ के बाद बचाव और राहत कार्यों को लेकर गंभीर मंत्रणा की. प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, PM बालेंद्र शाह ने रसुवा में भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ से पैदा हुई स्थिति के बारे में प्रभावित इलाकों के संघीय सांसदों से बातचीत की. सिंह दरबार में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कार्यालय में आयोजित एक बैठक में, रसुवा, नुवाकोट, धाडिंग, गोरखा और चितवन के सांसदों के साथ बाढ़ से हुए नुकसान, तटीय इलाकों में बस्तियों की हालत और बचाव व राहत कार्यों पर चर्चा की गई.
Today, a flash flood has swept through markets, settlements, and hydropower projects along the Bhotekoshi River in Timure and Syabrubesi, Gosainkunda Rural Municipality, Rasuwa District, Bagmati Province, Nepal. pic.twitter.com/DWVsGQpRzV
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 26, 2026
इस बीच, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी बाढ़ पीड़ितों के लिए जरूरी स्वास्थ्य और राहत सामग्री भेजने की घोषणा की है. स्थानीय मीडिया के मुताबिक, स्वास्थ्य और खाद्य स्वच्छता मंत्री निशा मेहता से बातचीत के बाद, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि संगठन 1,000 लोगों के लिए बुनियादी दवाएं और स्वास्थ्य उपकरण भेज रहा है. यह भी बताया गया है कि प्रभावित इलाकों में 24 वर्ग मीटर आकार के 15 इमरजेंसी टेंट भेजे जा रहे हैं. मंत्रालय ने कहा है कि काठमांडू के बीर अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में बाढ़ पीड़ितों के लिए 100 इमरजेंसी बेड तय किए गए हैं. मंत्रालय ने यह भी बताया कि अब तक तीन घायल लोगों को बचाकर काठमांडू लाया गया है.