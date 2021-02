Shahnawaz Hussain takes charge as Bihar Industry Minister: शाहनवाज़ हुसैन ने मंत्री पद संभाल लिया है. उद्योग मंत्री के तौर पर शाहनवाज़ हुसैन ने पटना में चार्ज ले लिया है. बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज़ हुसैन का मंत्रालय में स्वागत किया गया. नीतीश कुमार (Nitish Kumar) सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया है. ये पहला मौका है जब शाहनवाज़ हुसैन किसी सरकार में शामिल होकर मंत्री बने हैं. Also Read - Bihar Nitish Cabinet Expansion: नीतीश की नई कैबिनेट में शामिल हुए ये 17 नए चेहरे, यहां देखें पूरी लिस्ट

इस दौरान शाहनवाज़ हुसैन (Industry Minister Shahnawaz Hussain) ने कहा कि बिहार को उद्योगों की ज़रूरत है. हमारा सबसे पहला मकसद बिहार के लोगों, बिहार के युवाओं को रोजगार देना है. कृषि पर आधारित उद्योगों की ज़रूरत पूरी की जाएगी. इसके साथ ही स्किल बेस्ड कामों को आगे बढाकर लोगों को रोजगार दिया जायेगा.

Patna: BJP's Syed Shahnawaz Hussain takes charge as Bihar Industry Minister.

"Industrialization is needed in Bihar. Our mission is to ensure people get jobs within the state. Agro-based industries & skilled workers are here, why should the factories be set-up outside", he says

