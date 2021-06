Split In LJP/Chirag Paswan/ Nitish Kumar/JDU:बिहार की राजनीति में बड़ा उलट-फेर चल रहा है. लोक जनशक्ति पार्टी के पांच सांसदों ने पार्टी प्रमुख चिराग पासवान के खिलाफ खुलकर बगावत कर दी है. इस बगावत का नेतृत्व खुद चिराग के चाचा और दिवंगत राम विलास पासवान के भाई पशुनाथ पारस पासवान कर रहे हैं. बागी सांसदों ने पशुपति नाथ को लोकसभा में संसदीय दल का नेता चुन लिया है. इससे चिराग पासवान पूरी तरह से अलग-थलग पड़ गए हैं. Also Read - Split In LJP, Bihar Politics: एलजेपी में बगावत! जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं पांचों सांसद

इस बारे में पशुपति पारस पासवान ने कहा कि वह अकेला महसूस कर रहे हैं. पार्टी की बागडोर जिनके हांथ में हैं उनके कामकाज से कार्यकर्ता बेहद नाराज हैं. उनका सीधा निशाना अपने भतीजे चिराग पासवान की ओर था. राम विलास पासवान के निधन के बाद चिराग को ही लोजपा का अध्यक्ष बनाया गया था.

पशुपति पारस ने कहा कि पार्टी के 99 प्रतिशत कार्यकर्ता, सांसद, विधायक और समर्थक सभी की इच्छा थी कि हम 2014 में NDA गठबंधन का हिस्सा बनें और इस बार के विधानसभा चुनाव (2020 के विधानसभा चुनाव) में भी हिस्सा बने रहें. लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

बिहार के हाजीपुर से लोकसभा सांसद पशुपति कुमार पारस ने आगे कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी बिखर रही थी. कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारी पार्टी में सेंध डाला और 99 प्रतिशत कार्यकर्ताओं के भावना की अनदेखी करके गठबंधन को तोड़ दिया. उन्होंने आगे कहा कि हम पार्टी को तोड़ नहीं बल्कि बचा रहे हैं.

अब पशुपति पारस सहित पांचों सांसदों के जदयू में जाने के कयास लगाए जा रहे हैं. इन सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को पत्र लिखकर अपने गुट को मान्यता देने की मांग की है. कहा जा रहा है कि अलग गुट बनाकर ये सभी सांसद जदयू में जा सकते हैं क्योंकि कुछ ही दिन पहले ही पशुपति पारस पासवान ने जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह से मुलाकात की थी.