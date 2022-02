Bihar News: बिहार के मोतिहारी से एक शर्मनाक वीडियो सामने आया है. हर मंच पर विकास की बातें करने वाले मुख्यमंत्री नितीश कुमार के लिए यह सच में शर्मिंदा करने वाली खबर है. मुख्यमंत्री नितीश कुमार को तो उनके समर्थक ‘विकास कुमार’ के नाम से पहचानते हैं, लेकिन 12वीं की परीक्षाएं दे रहे छात्रों का यह वीडियो उनके विकास की बड़ी-बड़ी बातों की पोल खोलता है. वीडियो राज्य के मोतिहारी जिले में एक परीक्षा केंद्र (Exam Center) का है. यहां छात्र कार की हेडलाइट की रोशनी में पेपर देने को मजबूर हैं.Also Read - Maharashtra State Board 10th, 12th Exam: 4 मार्च से ऑफलाइन होंगी परीक्षाएं, प्रैक्टिकल इसी महीने, जानें पूरी Guidelines

वीडियो मंगलवार शाम का है. न्यूज एजेंसी ANI ने यह वीडियो जारी किया है.

#WATCH | Students took their Class 12 exam in the light of car headlights at an exam centre in Motihari, Bihar on Tuesday evening pic.twitter.com/67hiEHD2Tx

— ANI (@ANI) February 3, 2022