Summer Special Trains from Mumbai to Bihar Siwan Chhapra, Gorakhpur, Varanasi, Basti, Gonda: महाराष्ट्र में कोरोना वायरस महामारी की भयावह स्थिति और कर्फ्यू की वजह से बड़ी संख्या में अपने मूल निवास की ओर पलायन कर रहे हैं. ऐसे में रेलवे ने यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्टेशनों के लिए समर स्पेशल ट्रेनें चलाई है.

उत्तर रेलवे के एक ट्वीट के अनुसार इस सप्ताह मुंबई, पुणे और महाराष्ट्र के अन्य जगहों से बिहार के छपरा, सीवान और यूपी के वाराणसी, बलिया, गोरखपुर के लिए चार स्पेशल ट्रेनें चलेंगी.

रेलवे के मुताबिक आज यानी 20 अप्रैल और 27 अप्रैल को मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से मड़ुआडीह के लिए समर स्पेशल ट्रेन संख्या 01319 चलेगी. यह ट्रेन दोपहर 12:10 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस से चलकर कल्याण, नासिक रोड, भुसावल, इटारसी, जबलपुर, सतना, प्रयागराज होते हुए वाराणसी पहुंचेगी.

For the convenience of passengers, Railways have decided to run the following Summer Special Trains as under :- pic.twitter.com/xVoMyuKCFB

— Northern Railway (@RailwayNorthern) April 20, 2021