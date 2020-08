Sushant Singh Rajput case: सुशांत सिंह की मौत की जांच सीबीआइ करेगी या मुंबई पुलिस, आज सुप्रीम कोर्ट इसपर अपना फैसला देने वाला है. सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की याचिका पर आज 11 बजे के बाद अपना फैसला सुनाने वाला है. रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह मौत की जांच पटना से मुंबई में करने की मांग की है. इस मामले को लेकर पूरे देश की नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है. रिया ने खुद को बेकसूर बताया है और सुशांत की बहन पर संगीन आरोप लगाया है. बिहार के डीजीपी ने कहा है कि इस मामले में अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. Also Read - रिया चक्रवर्ती के बॉलीवुड करियर का 'THE END'? फिल्मकार ने एक्ट्रेस को मूवी में लेने से किया इनकार

बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा है कि पूरा देश आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है. बिहार में इस मामले को लेकर सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं. इस मामले में युवाओं का कहना है कि सुशांत के मामले में कोर्ट से हमें बहुत उम्मीदें हैं. हमने सुशांत को खोया है, उन्होंने खुदकुशी नहीं की है, उनकी हत्या हुई है. सुशांत के इंसाफ के लिए Also Read - सुशांत के वकील ने रिया चक्रवर्ती पर लगाए ऐसे आरोप, कहा- 'चोर की दाढ़ी में तिनका लग रहा है'

#WATCH The entire country is awaiting the Supreme Court’s verdict today, says Bihar DGP Gupteshwar Pandey Also Read - सुशांत सिंह राजपूत की मौत का केस: SC रिया चक्रवर्ती की याचिका पर आज सुनाएगा फैसला

SC will pronounce verdict on actor Rhea Chakraborty’s petition seeking transfer of investigation in the #SushantSinghRajput death case from Patna in Bihar to Mumbai pic.twitter.com/0wayM2WRoP

— ANI (@ANI) August 19, 2020